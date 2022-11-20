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Кресло Пэчворк "Скетч"

13 оценок
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Диван Пэчворк "Морской этюд"
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Диван Пэчворк "Морской этюд"

Характеристики товара

Описание

Ширина: 1160 мм

Глубина: 880 мм

Высота: 800 мм

Тон массива: белый

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Популярные варианты обивки

Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете 0909
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете CreamCream
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете 666666
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете 0404
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете ecruecru
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете 1414
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете 88
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете 4141
Кресло Пэчворк "Скетч" - обивка в цвете 2626
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