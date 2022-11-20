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          Фотография Кресло Пенек от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло Пенек

          5
          Оптовая цена
          от 7 990 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Кресло Пенек
          Кресло Пенек
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          Характеристики товара

          Описание

          Универсальное кресло пенек — отличная возможность разнообразить свой интерьер и внести в него креатив и оригинальность. Бескаркасное кресло отлично подойдет для чувствительной спины, поскольку отлично держит форму и не создает дополнительной нагрузки на позвоночник. Благодаря мягкой и упругой форме, пенек принимает форму тела человека. Такие пеньки используют в гостинной, детской комнате на даче. Отдельное место бескаркасные кресла занимают на креативных мероприятиях и ивентах. Яркие модели позволяют расслабиться на тематическом вечере, создать уютное место на детском утреннике или корпоративе.

          Основные характеристики

          Материал, размеры, цвет изделия могут быть любыми

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