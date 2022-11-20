Каркас кресла, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань нейтрального цвета. Кресло выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Ножки цвета черный лак
Чехол для стола 09
Чехол для стола 20
Чехол 22 для коктейльного стола, золотой
Чехол для стола 05, бежевый
Чехол для стола 05, желтый
Чехол для стола 03, серо-голубой
Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый