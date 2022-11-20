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Кресло Picasso, бирюзовый

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Характеристики товара

Описание

Какое кресло может создать уют даже в деловой обстановке? Отлично справится с этим комфортная и стильная модель серии Picasso. Высокие деревянные ножки создают впечатление легкости и свободы пространства, а также облегчают уборку. Стиль кресла хорошо вписывается в интерьер фойе или гостиной.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина820 мм
  • Глубина830 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявельвет
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветголубой

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