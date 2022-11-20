Характеристики товара
Описание
Какое кресло может создать уют даже в деловой обстановке? Отлично справится с этим комфортная и стильная модель серии Picasso. Высокие деревянные ножки создают впечатление легкости и свободы пространства, а также облегчают уборку. Стиль кресла хорошо вписывается в интерьер фойе или гостиной.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина820 мм
- Глубина830 мм
- Глубина сиденья570 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявельвет
- Допустимая нагрузка150
- Цветголубой