Характеристики товара
Описание
Пластиковое кресло Ara Lounge, дизайн которого выполнен Jorge Pensi Design Studio.
Широкая спинка, удобные подклокотники. В структуру спинки включена большая ручка, которая придает креслу особый характер и благодаря которой кресло можно легко поднимать и переставлять.
Коническая форма ножек делает прочное и стойкое кресло изящным и элегантным.
Кресло идеально впишется в интерьер любых помещений, также его можно использовать и на свежем воздухе.
Модель Ara Lounge можно представить на залитой солнцем площадке возле бассейна, площадках современных баров, в залах ожидания.
Материал экологичен и подлежит вторичной переработке, что подтверждает золотой сертификат "Greenguard".
Кресла легко штабелируются. Возможность штабелирования: по 8 шт.
Габариты:
Размеры: 700х640х740 мм.
Высота сиденья: 420 мм.
Высота подлокотников: 615 мм.
Объем упаковки: 0.375 куб.м.
Вес: 5.4 кг.
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина700 мм
- Глубина640 мм
- Материалпластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияИталия