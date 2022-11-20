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Кресло пластиковое Ara Lounge, зеленый

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Кресло пластиковое Ara Lounge, темно-серый
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Кресло пластиковое Ara Lounge, темно-серый

Характеристики товара

Описание

Пластиковое кресло Ara Lounge, дизайн которого выполнен Jorge Pensi Design Studio.

Широкая спинка, удобные подклокотники. В структуру спинки включена большая ручка, которая придает креслу особый характер и благодаря которой кресло можно легко поднимать и переставлять.

Коническая форма ножек делает прочное и стойкое кресло изящным и элегантным.

Кресло идеально впишется в интерьер любых помещений, также его можно использовать и на свежем воздухе.

Модель Ara Lounge можно представить на залитой солнцем площадке возле бассейна, площадках современных баров, в залах ожидания.

Материал экологичен и подлежит вторичной переработке, что подтверждает золотой сертификат "Greenguard".

Кресла легко штабелируются. Возможность штабелирования: по 8 шт.

Габариты:
Размеры: 700х640х740 мм.
Высота сиденья: 420 мм.
Высота подлокотников: 615 мм.
Объем упаковки: 0.375 куб.м.
Вес: 5.4 кг.

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина640 мм
  • Материалпластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

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