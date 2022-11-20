Характеристики товара
Описание
Моноблочное кресло из перерабатываемого стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном) с матовой отделкой.
Нескользящие накладки на ножках.
Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Возможность штабелирования по 6 штук.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.
Количесво штук в упаковке: 6
Объем упаковки: 0,523 м3
Размер упаковки: 800х600x1090 мм
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина570 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес4.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИталия