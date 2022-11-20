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Кресло пластиковое Bora, кофе

Артикул: CH-052-551
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Моноблочное кресло из перерабатываемого стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном) с матовой отделкой.
Нескользящие накладки на ножках.
Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Возможность штабелирования по 6 штук.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.

Количесво штук в упаковке: 6

Объем упаковки: 0,523 м3

Размер упаковки: 800х600x1090 мм

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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес4.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИталия

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