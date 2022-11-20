Фотография Кресло пластиковое California Armchair, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло пластиковое California Armchair, белый

4.4
Оптовая цена
от 4 690 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло пластиковое California Armchair, белый
Кресло пластиковое California Armchair, белый
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Кресло пластиковое California Armchair, белый

4.4
4690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина680 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес7,3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота1100 мм
  • Цвет10

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