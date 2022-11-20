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          Фотография Кресло пластиковое California Armchair, зеленое от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло пластиковое California Armchair, зеленое

          4.6
          Оптовая цена
          от 4 990 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло пластиковое California Armchair, зеленое

          4.6
          4990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина600 мм
          • Глубина680 мм
          • Материал каркасапластик
          • Вес7,3 кг
          • Материал сиденьяпластик
          • Высота1100 мм

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