Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, красный

11 оценок

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Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, красный

5
5 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, лен
Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, лен
Следующий Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, светло-серый
Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, светло-серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес4.4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

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