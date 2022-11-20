Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, красный

13 оценок

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Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, красный

4.1
6 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, лен
Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, лен
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Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, тортора

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4,8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

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