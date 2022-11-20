Кресло пластиковое Colette, антрацит

13 оценок

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Кресло пластиковое Colette, антрацит

4.7
5 590 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Colette, тортора
Кресло пластиковое Colette, тортора
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Стул пластиковый Cool, зеленый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина530 мм
  • Ширина580 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3,9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота850 мм

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