Кресло пластиковое Colette, тортора

13 оценок

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Кресло пластиковое Colette, тортора

5
5 590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина530 мм
  • Ширина580 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3,9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота850 мм

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