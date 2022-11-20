Фотография Кресло пластиковое Costa, красный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло пластиковое Costa, красный

4.5
Оптовая цена
от 4 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло пластиковое Costa, красный
Кресло пластиковое Costa, красный
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Кресло пластиковое Costa, красный

4.5
4990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина570 мм
  • Ширина585 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота860 мм

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