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          Фотография Кресло пластиковое Indiana, кофе от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло пластиковое Indiana, кофе

          4.2
          Оптовая цена
          от 4 090 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло пластиковое Indiana, кофе
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          Кресло пластиковое Indiana, кофе

          4.2
          4090 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина570 мм
          • Глубина590 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасапластик
          • Вес4.2 кг
          • Материал сиденьяпластик
          • Высота860 мм

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