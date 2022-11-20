Характеристики товара
Описание
Кресло Marseille предназначено для удобной самостоятельной сборки, изготовлено из прочного атмосферостойкого пластика, армированного стекловолокном.
Пластиковые кресла серии Marseille станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Отсутствие металлического каркаса и устойчивость к ультрафиолетовому воздействию обеспечивают использование пластиковых кресел Marseille в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья330 мм
- Глубина720 мм
- Материалсталь
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Вес упаковки30.84 кг