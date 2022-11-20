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Кресло пластиковое Marseille, белый

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Характеристики товара

Описание

Кресло Marseille предназначено для удобной самостоятельной сборки, изготовлено из прочного атмосферостойкого пластика, армированного стекловолокном.

Пластиковые кресла серии Marseille станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Отсутствие металлического каркаса и устойчивость к ультрафиолетовому воздействию обеспечивают использование пластиковых кресел Marseille в том числе и на открытых площадках.

Особенности:
изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья330 мм
  • Глубина720 мм
  • Материалсталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки30.84 кг

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