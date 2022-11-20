Характеристики товара
Описание
Кресло с подлокотниками изготовлено из анодированного алюминия, сиденье и спинка - из полипропилена, который смотрится как дерево.
Мебель из пластика NARDI включает в себя разнообразную цветовую гамму, широкую линейку размеров, моделей и форм.
Материал обладает жесткостью, механической устойчивостью, отсутствием деформации, что идеально соотносится с большими весовыми нагрузками (до 120 кг).
Кроме того, в производстве пластика применяют красители и антистатические процедуры, которые обеспечивают мебели неизменность при неблагоприятных условиях (в том числе пыль, смог, UVA-лучи).
Очень низкий коэффициент теплопроводности материала позволяет продукции долго оставаться на солнце без поглощения тепла
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина605 мм
- Глубина615 мм
- Вес4.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбежевый, серый
- Страна изготовленияИталия