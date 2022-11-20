Кресло пластиковое Musa, тортора, серый

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Кресло пластиковое Bora, тортора

Характеристики товара

Описание

Кресло с подлокотниками изготовлено из анодированного алюминия, сиденье и спинка - из полипропилена, который смотрится как дерево.
Мебель из пластика NARDI включает в себя разнообразную цветовую гамму, широкую линейку размеров, моделей и форм.
Материал обладает жесткостью, механической устойчивостью, отсутствием деформации, что идеально соотносится с большими весовыми нагрузками (до 120 кг).
Кроме того, в производстве пластика применяют красители и антистатические процедуры, которые обеспечивают мебели неизменность при неблагоприятных условиях (в том числе пыль, смог, UVA-лучи).
Очень низкий коэффициент теплопроводности материала позволяет продукции долго оставаться на солнце без поглощения тепла

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина605 мм
  • Глубина615 мм
  • Вес4.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый, серый
  • Страна изготовленияИталия

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