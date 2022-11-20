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Кресло пластиковое складное Acquamarina, кофе

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Кресло пластиковое складное Acquamarina, белый
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Кресло пластиковое складное Acquamarina, белый

Характеристики товара

Описание

AQUAMARINA – это стильный изящный дизайн, по словам самих дизайнеров фабрики «дышащий, в горошек»;

  • 4 позиции спинки;
  • совершенство в механизмах: кресло можно полностью сложить и убрать на хранение, оно практически не займет места;
  • складной подголовник: по желанию его можно зафиксировать или, наоборот, убрать;
  • спинка кресла сочетает 2 материала: жесткий и мягкий эластичный, поэтому нет необходимости дополнительно добавлять подушки;
  • приятные спокойные цвета: белый, серый, кофе, антрацит.
  • Таким образом, кресло AQUAMARINA создано не только для комфорта и релаксации.
  • AQUAMARINA послужит замечательным дополнением к Вашей веранде или летнему саду.
  • Вес 8 кг
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Основные характеристики

  • Высота1225 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина645 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИталия

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