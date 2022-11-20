Кресло пластиковое складное Delta, антрацит

6 оценок

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Кресло пластиковое складное Delta, антрацит

4.4
8 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое складное Delta, белый, синий
Кресло пластиковое складное Delta, белый, синий
Следующий Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортора
Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортора

Характеристики товара

Описание

Рама кресла выполнена из полипропилена, а спинка и сиденье - из дышащей синтетической ткани, которую легко можно заменить. Кресло просто складывается, поэтому не займет много места в помещении. Также имеется возможность регулирования спинки в 5-ти положениях.

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Основные характеристики

  • Высота1150 мм
  • Ширина675 мм
  • Глубина615 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Страна изготовленияИталия

Популярные варианты обивки

BrownBrown
Старая розаСтарая роза
1111
КапучиноКапучино
LilacLilac
MARVEL CREAMMARVEL CREAM
TEMPO 1TEMPO 1
Montana 032Montana 032
515515
BlackBlack
0808
7272
0404
100100
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