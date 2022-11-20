Рама кресла выполнена из полипропилена, а спинка и сиденье - из дышащей синтетической ткани, которую легко можно заменить. Кресло просто складывается, поэтому не займет много места в помещении. Также имеется возможность регулирования спинки в 5-ти положениях.
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