Кресло пластиковое складное Delta, белый, синий

15 оценок

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Кресло пластиковое складное Delta, белый, синий

4.2
8 490 ₽
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Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая кость
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Кресло пластиковое складное Delta, антрацит

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина675 мм
  • Глубина615 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота1150 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrown
Старая розаСтарая роза
1111
100100
КапучиноКапучино
LilacLilac
MARVEL CREAMMARVEL CREAM
TEMPO 1TEMPO 1
Montana 032Montana 032
515515
BlackBlack
0808
7272
0404
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