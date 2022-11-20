Фотография Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортора от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортора

4.9
Оптовая цена
от 8 490 ₽
При покупке от 10 штук.Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортора
Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортора
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Кресло пластиковое складное Delta, белый, тортора

4.9
8490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина675 мм
  • Глубина615 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота1150 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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