Кресло пластиковое складное Delta, кофе

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Характеристики товара

Описание

Рама кресла выполнена из полипропилена, а спинка и сиденье - из дышащей синтетической ткани, которую легко можно заменить. Кресло просто складывается, поэтому не займет много места в помещении. Также имеется возможность регулирования спинки в 5-ти положениях

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Основные характеристики

  • Высота1150 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина675 мм
  • Глубина615 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИталия

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