Характеристики товара
Описание
Рама кресла выполнена из полипропилена, а спинка и сиденье - из дышащей синтетической ткани, которую легко можно заменить. Кресло просто складывается, поэтому не займет много места в помещении. Также имеется возможность регулирования спинки в 5-ти положениях
Основные характеристики
- Высота1150 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина675 мм
- Глубина615 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяткань
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия