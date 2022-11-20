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Кресло пластиковое складное Salina, тортора

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Характеристики товара

Описание

Складное кресло изготовлено из высококачественного полипропилена, который прослужит Вам долгие годы. Есть возможность регулировки спинки в 5-ти положениях. Ножки кресла покрыты специальным нескользящим материалом, который помогает креслу оставаться устойчивым на любых мокрых поверхностях

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Основные характеристики

  • Высота1090 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

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