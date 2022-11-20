Характеристики товара
Описание
Складное кресло изготовлено из высококачественного полипропилена, который прослужит Вам долгие годы. Есть возможность регулировки спинки в 5-ти положениях. Ножки кресла покрыты специальным нескользящим материалом, который помогает креслу оставаться устойчивым на любых мокрых поверхностях
Основные характеристики
- Высота1090 мм
- Ширина660 мм
- Глубина610 мм
- Вес5,9 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия