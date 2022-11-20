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Кресло пластиковое Vanity

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 55 см

Глубина: 57 см

Высота: 88 см

Материал: поликарбонат

Идеальная модель для любого интерьера, отличающаяся свежим и современным дизайном.
Штабелируемое.
Данная модель подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе.
Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

Количество в коробке 2 шт
Вес брутто 12,4 кг
Размер упаковки 590х570х940 мм

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияИталия

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