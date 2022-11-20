Характеристики товара
Описание
Ширина: 55 см
Глубина: 57 см
Высота: 88 см
Материал: поликарбонат
Идеальная модель для любого интерьера, отличающаяся свежим и современным дизайном.
Штабелируемое.
Данная модель подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе.
Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Количество в коробке 2 шт
Вес брутто 12,4 кг
Размер упаковки 590х570х940 мм
Основные характеристики
- Страна изготовленияИталия