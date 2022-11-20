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Кресло подвесное Bounty, белый, исскуственнный ротанг - фото 1

Кресло подвесное Bounty, белый, исскуственнный ротанг

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Характеристики товара

Описание

Материал: искусственный ротанг + ткань / металл
Цвет: белый / серый
Материал основания: металл
Цвет основания: белый
Ширина, мм: 940
Глубина, мм: 680
Высота, мм: 1220
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Наличие подголовника: нет

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Основные характеристики

  • Высота1220 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина940 мм
  • Глубина680 мм
  • Глубина сиденья680 мм
  • Вес22.6 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Размер упаковки100/65/60 см
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Страна изготовленияКитай

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