Характеристики товара
Описание
Материал: искусственный ротанг + ткань / металл
Цвет: коричневый + серо - бежевый / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 940
Глубина, мм: 680
Высота, мм: 1220
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Наличие подголовника: нет
Основные характеристики
- Высота1220 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина940 мм
- Глубина680 мм
- Вес22.6 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкоричневый
- Размер упаковки122/94/65 см
- Высота посадочного места 480 мм
- Страна изготовленияКитай