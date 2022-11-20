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Кресло подвесное Bratten из искусственного ротанга - фото 1

Кресло подвесное Bratten из искусственного ротанга

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Кресло подвесное Raselle из искусственного ротанга

Характеристики товара

Описание

Размер корзины: 117х100х67 см
Стойка: H2,0xD1,0 м, Каркас сталь.
Материал плетения на корзине: искусственный ротанг коричневого цвета. Подушка бежевая. Ткань с водоотталкивающей пропиткой.
Допустимая нагрузка: 120 кг.

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