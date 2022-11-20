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Кресло подвесное Cell из искусственного ротанга - фото 1

Кресло подвесное Cell из искусственного ротанга

15 оценок
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Кресло подвесное Lora Loft из искусственного ротанга

Характеристики товара

Описание

Эффектный, продуманный дизайнерский ход для великолепного состояния души во время наблюдения идиллии свежескошенной травы, безграничности и величия небес, мерцания солнечных лучей, которые будут попадать вовнутрь такого арт-предмета сквозь изящное плетения из ротанга. Настоящая мебель философской окраски, где подвесное кресло Тенерифе одушевленное существо, оно дышит, слышит, заботится о том, чтоб вам было комфортно, хранит тайны произнесенных фраз. Такая сакральность мебели притягивает и неимоверно манит своей недосказанностью.

Подушка:В КОМПЛЕКТЕ
Цвет:КОРИЧНЕВЫЙ, БЕЖЕВЫЙ
Производитель:ИТАЛИЯ
Материал:ИСКУССТВЕННЫЙ РОТАНГ

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