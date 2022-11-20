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Кресло подвесное Chyske из искусственного ротанга - фото 1

Кресло подвесное Chyske из искусственного ротанга

14 оценок
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Кресло подвесное Malsike из искусственного ротанга

Характеристики товара

Описание

76x74x131cm, основание + штанга dia 95*h200

Весовая нагрузка: 150 кг
Подушка:В КОМПЛЕКТЕ
Цвет:СВЕТЛО-СЕРЫЙ
Цвет подушки:ЛАВАНДА
Производитель:КИТАЙ
Материал:ИСКУССТВЕННЫЙ РОТАНГ

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