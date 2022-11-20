Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 1300х1260х2050
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : корзина: 1300х730х1160
стойка: 60х2050х50
основание: 1020х1150х45
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : водоотталкивающая ткань
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 150
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ
32,5 кг / 1,262 м3
Основные характеристики
- Высота2050 мм
- Ширина1300 мм
- Длина1260 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка150 кг
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.26 м3
- Вес упаковки32.50 кг