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Кресло подвесное Habitation, плетеное - фото 1

Кресло подвесное Habitation, плетеное

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Характеристики товара

Описание

Размер: 90 x 75 x 53 см

Весовая нагрузка: 120 кг

Материал: сталь / искусственный ротанг

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