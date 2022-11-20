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Кресло подвесное Hawaii, серый, искусственный ротанг + подушка - фото 1Кресло подвесное Hawaii, серый, искусственный ротанг + подушка - фото 2

Кресло подвесное Hawaii, серый, искусственный ротанг + подушка

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Характеристики товара

Описание

Материал: искусственный ротанг + ткань / металл
Цвет: серый + серо - бежевый / черный
Материал основания: окрашенный металл
Ширина, мм: 960
Глубина, мм: 700
Высота, мм: 1200

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Основные характеристики

  • Высота1960 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина960 мм
  • Глубина1050 мм
  • Глубина сиденья700 мм
  • Вес25.5 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Размер упаковки120/90/60 см
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Страна изготовленияКитай

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