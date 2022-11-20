Характеристики товара
Описание
Материал: искусственный ротанг + ткань / металл
Цвет: серый + серо - бежевый / черный
Материал основания: окрашенный металл
Ширина, мм: 960
Глубина, мм: 700
Высота, мм: 1200
Основные характеристики
- Высота1960 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина960 мм
- Глубина1050 мм
- Глубина сиденья700 мм
- Вес25.5 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Размер упаковки120/90/60 см
- Высота посадочного места 460 мм
- Страна изготовленияКитай