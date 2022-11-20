Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 720х850х2000
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : -
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : водоотталкивающая ткань
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 120
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ
25 кг / 0,922 м3
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина720 мм
- Длина850 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка120 кг
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.92 м3
- Вес упаковки25 кг