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Кресло подвесное Лия

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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 720х850х2000
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : -
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : водоотталкивающая ткань
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 120
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ

25 кг / 0,922 м3

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина720 мм
  • Длина850 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.92 м3
  • Вес упаковки25 кг

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