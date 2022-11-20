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Кресло подвесное Malsike из искусственного ротанга - фото 1

Кресло подвесное Malsike из искусственного ротанга

13 оценок
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Кресло подвесное Herman из искусственного ротанга

Характеристики товара

Описание

Конструкция кресла - сборно-разборная, состоит из трех частей: основание, опора и чаша. Сборка не требует специальных навыков и умений.
В комплекте идет мягкая подушка из водоотталкивающего материала.
Каркас опоры и чаши выполнен из стали и покрыт прочной, устойчивой к внешним воздействиям, порошковой краской.
Искусственный ротанг не требует ухода (кроме протирания от пыли). Можно использовать на открытом пространстве, такое кресло легко выдержит воздействия погодных явлений. Его можно спокойно оставлять на улице даже под сильным дождем.
Единственное ограничение для искусственного ротанга сильный мороз, так как под воздействием холода пластик становится хрупким. Поэтому пользоваться креслом зимой на улице не стоит, на зимний период кресло лучше закрыть от пыли и грязи или можно просто убрать его на хранение в неотапливаемое помещение.


Размер кресла: 106 х 74 х 123 см
Размер стойки: 100 х 100 х 195 см
Весовая нагрузка: 120 кг
Цвет каркаса: ЧЕРНЫЙ
Подушка: В КОМПЛЕКТЕ
Вес: 33 кг
Цвет: КОРИЧНЕВЫЙ
Цвет подушки: СЕРЫЙ
Материал: ИСКУССТВЕННЫЙ РОТАНГ/СТАЛЬ

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