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Кресло подвесное Майорка - фото 1Кресло подвесное Майорка - фото 2

Кресло подвесное Майорка

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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 910х400х910
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : корзина: 910х400х910
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : водоотталкивающая ткань
Тип подвеса : пеньковая веревка
Допустимая нагрузка : 100
Страна производства : РОССИЯ

6 кг / 0,331 м3


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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина910 мм
  • Длина400 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.33 м3
  • Вес упаковки6 кг

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