Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 910х400х910
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : корзина: 910х400х910
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : водоотталкивающая ткань
Тип подвеса : пеньковая веревка
Допустимая нагрузка : 100
Страна производства : РОССИЯ
6 кг / 0,331 м3
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина910 мм
- Длина400 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка100 кг
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.33 м3
- Вес упаковки6 кг