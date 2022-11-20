Характеристики товара
Описание
- Размер кресла: 106 х 74 х 123 см
- Размер стойки:100 х 100 х 195 см
- Весовая нагрузка:120 кг
- Подушка:В КОМПЛЕКТЕ
- Вес:33 кг
- Цвет:БЕЛЫЙ
- Цвет подушки:СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ
- Производитель:КИТАЙ
- Материал:ИСКУССТВЕННЫЙ РОТАНГ/СТАЛЬ
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл
Стул Harmony капучино
Стеллаж с тумбочкой 43
Стеллаж с тумбочкой 44
Стеллаж 45
Ковролин Volcano
Диван Гарда
Педикюрный СПА комплекс P04
Стол Rotang шоколад
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден