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Кресло подвесное Mezno - фото 1

Кресло подвесное Mezno

11 оценок
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Кресло подвесное Chyske из искусственного ротанга

Характеристики товара

Описание

  • Размер кресла: 106 х 74 х 123 см
  • Размер стойки:100 х 100 х 195 см
  • Весовая нагрузка:120 кг
  • Подушка:В КОМПЛЕКТЕ
  • Вес:33 кг
  • Цвет:БЕЛЫЙ
  • Цвет подушки:СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ
  • Производитель:КИТАЙ
  • Материал:ИСКУССТВЕННЫЙ РОТАНГ/СТАЛЬ

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