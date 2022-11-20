Характеристики товара
Описание
Материал: искусственный ротанг + ткань / металл
Цвет: черный / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 840
Глубина, мм: 650
Высота, мм: 1190
Высота макс, мм: 1190
Максимальная нагрузка: до 120 к
Основные характеристики
- Высота1960 мм
- Ширина840 мм
- Глубина650 мм
- Вес25 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Размер упаковки120/86/65 см
- Страна изготовленияКитай