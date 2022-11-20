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Кресло подвесное Paros, черный

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Характеристики товара

Описание

Материал: искусственный ротанг + ткань / металл
Цвет: черный / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 840
Глубина, мм: 650
Высота, мм: 1190
Высота макс, мм: 1190
Максимальная нагрузка: до 120 к

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Основные характеристики

  • Высота1960 мм
  • Ширина840 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес25 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Размер упаковки120/86/65 см
  • Страна изготовленияКитай

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