Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 1100х1100х1950
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : корзина: 1050х800х1200
стойка: 60х1950х50
основание: 1100х1100х50
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : водоотталкивающая ткань
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 120
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ
30 кг / 1,074 м3
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Ширина1100 мм
- Длина1100 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка120 кг
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.07 м3
- Вес упаковки30 кг