Характеристики товара
Описание
Материал: искусственный ротанг + ткань / металл
Цвет: темно - бежевый + серо - бежевый / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 810
Глубина, мм: 690
Высота, мм: 1250
Высота макс, мм: 1250
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Наличие подголовника: нет
Основные характеристики
- Высота1960 мм
- Ширина810 мм
- Глубина690 мм
- Вес23 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Размер упаковки125/80/60 см
- Страна изготовленияКитай