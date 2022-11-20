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Кресло подвесное Tenerife, темно-бежевый

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Характеристики товара

Описание

Материал: искусственный ротанг + ткань / металл
Цвет: темно - бежевый + серо - бежевый / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 810
Глубина, мм: 690
Высота, мм: 1250
Высота макс, мм: 1250
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Наличие подголовника: нет

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Основные характеристики

  • Высота1960 мм
  • Ширина810 мм
  • Глубина690 мм
  • Вес23 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Размер упаковки125/80/60 см
  • Страна изготовленияКитай

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