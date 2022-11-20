Характеристики товара
Описание
Разделите счастливые мгновения прекрасного отдыха вместе со своими близкими. Подвесное кресло для любителей футбола в оригинальном исполнении как раз то, что может подарить новые эмоции и полный релакс, за гранью возможного. Прочное декоративное плетение представляет изящную мебельную модель мяча, которая является компактной, но в тоже время и вместительной. Необычная форма в виде кокона создает особую атмосферу высокой защищенности от всяческих проблем, невзгод или надоедливых забот будней. Теперь выходные вы можете создавать и сами. Устраивайте их даже в будни!
Весовая нагрузка:100 кг
Подушка:В КОМПЛЕКТЕ
Цвет подушки:ЗЕЛЕНЫЙ
Длина Ширина Высота:111 х 75 х 200 см
Материал:АЛЮМИНИЙ/ИСКУССТВЕННЫЙ РОТАНГ