Товар в корзине. Перейти
Кресло подвесное Vena - фото 1

Кресло подвесное Vena

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло подвесное Palo белое
Кресло подвесное Palo белое
Следующий Стул ACAPULСO
Кресло подвесное Palo белое

Характеристики товара

Описание

Разделите счастливые мгновения прекрасного отдыха вместе со своими близкими. Подвесное кресло для любителей футбола в оригинальном исполнении как раз то, что может подарить новые эмоции и полный релакс, за гранью возможного. Прочное декоративное плетение представляет изящную мебельную модель мяча, которая является компактной, но в тоже время и вместительной. Необычная форма в виде кокона создает особую атмосферу высокой защищенности от всяческих проблем, невзгод или надоедливых забот будней. Теперь выходные вы можете создавать и сами. Устраивайте их даже в будни!


Весовая нагрузка:100 кг
Подушка:В КОМПЛЕКТЕ
Цвет подушки:ЗЕЛЕНЫЙ
Длина Ширина Высота:111 х 75 х 200 см
Материал:АЛЮМИНИЙ/ИСКУССТВЕННЫЙ РОТАНГ

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
12

Кресло подвесное SIESTA2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
10

Подвесное 1-местное кресло BEND

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND3, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
5

Подвесное 1-местное кресло BEND3

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена
14

Подвесное 1-местное кресло VEIL

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Подвесное 1-местное кресло MALTA

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL2, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
11

Подвесное 1-местное кресло VEIL2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло CAPONE, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
15

Подвесное 1-местное кресло CAPONE

Настоящее фото товара Кресло подвесное Habitation, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Кресло подвесное Habitation, плетеное

Настоящее фото товара Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
10

Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга

Настоящее фото товара Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
6

Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

Полукресло МартинНастоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
14

Полукресло Мартин

Настоящее фото товара Подвесной светильник Irving №6, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Irving №6

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
11

Зеркало Шевалье 2

Настоящее фото товара Стол Rotang шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
7

Стол Rotang шоколад

Кушетка массажная Космо LUXНастоящее фото товара Кушетка массажная Космо LUX, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена
10

Кушетка массажная Космо LUX

Массажный стол US MEDICA BORA-BORAНастоящее фото товара Массажный стол US MEDICA BORA-BORA, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена
9

Массажный стол US MEDICA BORA-BORA

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден