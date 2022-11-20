Характеристики товара
Описание
Размер: 133 x 75 x 128 см
Размер стойки: 110 x 110 x 200 см
Весовая нагрузка: 180 кг
Материал: сталь / искусственный ротанг
Размер: 133 x 75 x 128 см
Размер стойки: 110 x 110 x 200 см
Весовая нагрузка: 180 кг
Материал: сталь / искусственный ротанг
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