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Кресло подвесное Vokov из искусственного ротанга - фото 1

Кресло подвесное Vokov из искусственного ротанга

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Характеристики товара

Описание

Размер: 133 x 75 x 128 см

Размер стойки: 110 x 110 x 200 см

Весовая нагрузка: 180 кг

Материал: сталь / искусственный ротанг

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