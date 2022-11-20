Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло DELFIN может использоваться как офисное компьютерное кресло, так и детское компьютерное кресло. Обладает удобной поддерживающей формой спинки и сиденья. Материал: экокожа/ткань. Основание: окрашенный черный металл, радиус 300 мм.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Ширина480 мм
- Глубина450 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Вес8 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый
- Размер упаковки50/50/45 см
- Страна изготовленияКитай