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Кресло поворотное DELFIN, экокожа, серый

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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло DELFIN может использоваться как офисное компьютерное кресло, так и детское компьютерное кресло. Обладает удобной поддерживающей формой спинки и сиденья. Материал: экокожа/ткань. Основание: окрашенный черный металл, радиус 300 мм.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина450 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый
  • Размер упаковки50/50/45 см
  • Страна изготовленияКитай

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