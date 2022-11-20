Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Indigo, розовый, ткань-сетка
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Ширина540 мм
- Глубина560 мм
- Вес9.2 кг
- Цветрозовый
- Размер упаковки56/45/51 см
- Страна изготовленияКитай
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