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Кресло поворотное Indigo, светло-серый, ткань-сетка

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Характеристики товара

Описание

Кресло поворотное Indigo, светло-серый, ткань-сетка

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес9.2 кг
  • Цветбелый, серый
  • Размер упаковки56/45/51 см
  • Страна изготовленияКитай

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