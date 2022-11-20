Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Moon, розовый, сетка
Основные характеристики
- Высота930-1050 мм
- Ширина610 мм
- Глубина600 мм
- Вес12 кг
- Цветрозовый
- Размер упаковки62/57/28 см
- Страна изготовленияКитай
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