Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Moon, салатовый, сетка
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина610 мм
- Глубина600 мм
- Вес12 кг
- Цветзеленый
- Размер упаковки62/57/28 см
- Страна изготовленияКитай
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