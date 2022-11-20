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Кресло поворотное Moon, серый, сетка

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Кресло поворотное Moon, оранжевый, сетка

Характеристики товара

Описание

Кресло поворотное Moon, серый, сетка

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес12 кг
  • Цветсерый
  • Размер упаковки62/57/28 см
  • Страна изготовленияКитай

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