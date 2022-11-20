Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Paris, кремовый, экокожа
Материал: экокожа / металл
Цвет: кремовый / хром
Материал основания: металл
Цвет основания: хром
Ширина, мм: 650
Глубина, мм: 600
Высота, мм: 810
Высота макс, мм: 930
Глубина сидения, мм: 420
Высота до сидения мин., мм: 440
Высота до сидения макс., мм: 580
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья580 мм
- Ширина650 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес13.5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Размер упаковки58/66/56 см
- Страна изготовленияКитай